Cagliari-Udinese 0-4



Cragno 5.5: non è il suo anno e si vede. Anche oggi non riesce a tenere la porta blindata.



Ceppitelli 5: si perde nella confusione più totale insieme a tutta la retroguardia.



(dal 25' s.t Zappa 5,5: non riesce a dare alla squadra la spinta necessaria)



Godin 4,5: giornata da dimenticare. Le disavventure del Cagliari sono partite da un suo errore

.

Carboni 5.5: meno concentrato rispetto alle passate uscite. Quest'oggi sale raramente.



(dal 1' s.t Caceres 5.5: entra nella ripresa senza riuscire ad raddrizzare le sorti del match)



Bellanova 5: in fascia quest'oggi si fa superare troppo spesso. Assente in fase d'attacco.



Nandez 5.5: solita corsa e solito impegno ma si vede che ancora soffre l'ultimo infortunio pattuito.



(dal 1' s.t Keita Balde 5: dovrebbe dare più vitalità all'attacco rossoblù ed invece buio totale)



Grassi 6: l'unico che prova a tenere a galla il centrocampo rossoblù.



Marin 4.5: non sembra nel vivo del gioco. Conclude il 2021 in anticipo con un doppio giallo che lascia la squadra in 10 sotto 3 a 0.



Dalbert 5: prova ad affacciarsi in fase offensiva ma spesso di dimentica dell'uomo in fase di difesa



(dal 1' s.t Lykogiannis 5.5: non spinge a dovere)



Joao Pedro 5.5: qualche bel movimento ma nulla di più.



Pavoletti 5: prova a muovere le acque senza successo. Sfiora il gol ma crea davvero poco



(dal 25' s.t Deiola 5,5: lontano dal Deiola vista in Coppa Italia)



All. Mazzarri 5: neanche con il match di Coppa Italia è riuscito ad alzare il ritmo della squadra. Una partita da non perdere, soprattutto con uno scarto del genere.