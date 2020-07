: Due miracoli, soprattutto uno su Kouamè appena entrato, che blindano la porta sarda. Sicurezza costante per tutta la squadra.: Un motorino sulla corsia, si spinge molto e prova una gran botta che impensierisce la Fiorentina.: Prestazione da Liverpool dell’ex Liverpool, che prende in mano la retroguardia sarda. Bellissimo un anticipo su Vlahovic solo in area.Il giovane difensore gioca una partita attenta e senza sbavature.: Prezioso anche lui sulla fascia, tiene basso il laterale della Fiorentina e gioca una partita attenta: Partita meno scintillante di altre, ma sempre solida e attenta. Impegna anche Dragowski con un bolide da fuori area che il polacco riesce a respingere.: Partita di ottimo livello dell’uruguagio, che lotta come un leone. Mezzo voto in meno per il grossolano errore a porta spalancata, dove si fa ipnotizzare da Dragowski.: Ottima prestazione a centrocampo, sempre preciso e attento. Abile nel rubare molti palloni e far ripartire l’azione sarda, bravo a costruire la manovra.(Dal 18’ s.t.Copre con attenzione, ma non riesce ad aiutare sensibilmente il centrocampo): Dovrebbe aumentare la qualità, già alta, del centrocampo del Cagliari, ma la sua partita è impalpabile.(Dal 34’ s.t.: SV)Meno brillante rispetto ad altre uscite stagionali, osservato speciale della difesa viola che non lo molla mai.(Dal 18’ s.t.: Lotta e ci prova, non riuscendo però ad essere incisivo).: Ottima prestazione del Cholito, che trova anche il gol, annullato per fuorigioco millimetrico.Il suo Cagliari ci prova e costruisce anche un paio di occasioni veramente pericolose, che non riesce però a sfruttare.