Cragno 5.5: i padroni di casa non gli creano molti grattacapi fino al gol, ma il passivo dice due reti subite.il Cagliari gioca molto contratto aiutandolo nell’arginare Barrow, sua la prima vera occasione dei suoi buttata alle ortiche.(dal 43’ stCarboni 5.5: affollata la sua zolla con Arnautovic e Soriano che svariano molto, lui cerca di chiudere gli spazi e rimbalza come può.(dal 24’ stnon cambia l’inerzia del match e addirittura si fa espellere).come Carboni non sfigura, soprattutto nel primo tempo. Presidia le vie centrali non lasciando modo ad Arnautovic di giocare.concede qualche spunto di troppo a De Silvestri, tanto da perderlo in occasione del gol della vittoria rossoblù.grinta e qualità, molto generoso in copertura su Hickey e voglioso di attaccare.qualche buona giocata poco sfruttata dai suoi, fondamentale la sua visione per le ripartenze.(dal 14’ stpuò far di più).l’impegno non manca ma c’è poco altro, gioca una partita di alti e bassi.(dal 24’ stscelta tattica per provare ad accorciare le distanze ma non incide).utile soprattutto per limitare Soriano, compito svolto bene come gli chiede l’allenatore.pochi palloni sfruttati al massimo delle potenzialità, falli e terreno guadagnati con esperienza.avulso dal gioco, non mette mai al servizio della squadra le sue qualità.partita d’attesa e ripartenza, non lascia spazi al Bologna ma viene beffato da De Silvestri e Arnautovic che regalano la vittoria ai padroni di casa.