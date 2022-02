: sul gol non ha colpe, nella ripresa sbarra la strada a Bandinelli gettandosi con coraggio sul pallone.: il più preciso dei difensori sardi.: aveva iniziato bene, esce per infortunio a metà primo tempo.(Dal 28’ pt: inizialmente soffre la fisicità di Pinamonti, alla lunga però riesce a prendergli un po’ le misure).: si fa anticipare nettamente da Pinamonti in occasione del gol del vantaggio azzurro.(Dal 14’ st: sbroglia un paio di situazioni pericolosi con mestiere ed esperienza).: il duello con Parisi a colpi di accelerazioni e sportellate è davvero entusiasmante e lui non sfigura affatto.(Dal 34’ st).: nervoso, perde la palla che consente a Bajrami di scappare verso il vantaggio azzurro.(Dal 34’ st: entra, segna e sfiora il raddoppio).: il più lucido nel centrocampo rossoblu.: impalpabile nel primo tempo nella posizione di mezzala, non aumenta il livello della prestazione quando nella ripresa torna sulla fascia.: non riesce mai a raggiungere il fondo per crossare o servire con efficacia gli attaccanti.(Dal 14’ st: contribuisce a migliorare la qualità del palleggio della squadra).: accorcia sempre per duettare con i centrocampisti e Joao Pedro, Vicario gli nega un gol che sembrava fatto.: si sbatte per tutti i novanta minuti su tutto il fronte offensivo, pulisce molti palloni ma di fatto non tira mai in porta.: vista la posizione della squadra, a oggi terzultima e quindi retrocessa, ci si aspettava un Cagliari più aggressivo. Riporta il pareggio con i cambi, che forse però potevano essere operati un po’ prima…