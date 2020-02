Cagliari-Napoli 0-1



Cragno 5,5: sul gol di Mertens è un po' sorpreso.



Pisacane 5,5: nella sua vecchia posizione di terzino destro è un po’ a disagio e si vede. Poca spinta e con poca qualità, ormai meglio da centrale.



Walukiewicz 6: altra prova positiva del polacco, che scala gerarchie e prova a farsi notare. Ha 19 anni, ha tanto da imparare ancora.

(25’ s.t. Mattiello 5,5: non riesce a dare quella spinta a destra che voleva Maran)



Klavan 5: periodo difficile dell’estone, anche oggi in affanno e poco preciso.



Pellegrini 5,5: nel primo tempo si vede poco, nonostante Maran gli lasci la libertà di offendere. Meglio nella ripresa con qualche discesa interessante.



Nandez 5,5: viene saltato troppo facilmente, non è il solito Nandez, anche in fase offensiva non si vede mai. Ammonito, era diffidato, salterà la prossima.



Cigarini 5: quando non gira lui, non gira tutto il Cagliari. E oggi è andata proprio così. Regia impalpabile la sua.

(38’ s.t. Birsa s.v.)



Ionita 5: Maran si è sempre fidato di lui, considerandolo il dodicesimo titolare, il moldavo però non è quello ammirato spesso quando viene chiamato in causa.



Pereiro 6,5: pur senza strafare, è l’unico che prova ad impensierire Ospina con dei tiri da fuori, con entrambi i piedi. Da ricordare una bella iniziativa personale. Inizio incoraggiante.

(22’ s.t. Paloschi 5,5: ci prova, si sbatte, ma senza una reale chance)



Joao Pedro 5: il peggior Joao della stagione. Non lo si vede praticamente mai se non per un’ammonizione ingenua.



Simeone 5: solita partita del Cholito, tanto impegno, pochissima resa.



All.: Maran 5: crisi vera per il suo Cagliari. Una squadra spenta e sottotono che non riesce a togliersi questa paura, questo blocco che ormai dura da più di due mesi.