GENOA-CAGLIARI 0-0



Radunovic 7,5: sempre attento e sicuro quando viene chiamato in causa. Splendide le due parate su Coda nel finale di gara.



Di Pardo 5,5: Gudmundsson lo fa letteralmente impazzire e lui non può far altro che provare a limitare i danni.



Goldaniga 6,5: baluardo difficile da saltare per i suoi ex compagni



Altare 6: completa con Goldaniga un reparto di ex genoani che non riserva sconti al Grifone.



Obert 6: presidia la fascia mancina limitando al massimo le discese nella metà campo avversaria.

(dal 43’ Lella SV)



Nandez 5,5: si accende ad intermittenza, sonnecchiando più del lecito.

(dal 43’ st Carboni SV)



Makoumbou 6,5: moto perpetuo infaticabile, spadroneggia a centrocampo.



Deiola 6: qualche inserimento pericoloso nel mezzo di una gara di grande copertura.



Mancosu 5: poco ispirato e ben imbrigliato dai genoani non riesce mai ad accendersi.

(dal 33’ st Viola SV)



Luvumbo 5,5: molto movimento e tanta voglia di mettersi in luce. Risvolti a cui non corrispondono però risultati all’altezza.

(dal 19’ st Falco 6,5: entra bene portando quella verve prima mancata alla manovra cagliaritana).



Lapadula 5: sfiora il gol dell’ex a metà primo tempo mancando il bersaglio grosso nell’unica vera occasione della sua anonima gara.

(dal 33’ st Pavoletti SV)



All. F. Liverani 6: salva la panchina, accontentandosi di un pareggio che blocca l'emorragia di punti delle ultime settimane. Ma per il futuro è doveroso attendersi di più.