Genoa-Cagliari 0-0



Genoa (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Pajac; Strootman, Frendrup (40’ st Puscas); Yalcin (16’ st Jagiello), Aramu (30’ st Portanova), Gudmundsson; Coda. All. A. Blessin.



Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert (44’ st Carboni); Nandez (44’ st Lella), Makoumbou, Deiola; Mancosu (33’ st Viola); Luvumbo (19’ st Falco), Lapadula (33’ st Pavoletti). All. F. Liverani.



Arbitri: M. Marchetti di Ostia; Assistenti Palermo e Perotti. Quarto uomo Di Marco. Var Mazzoleni. Avar Baccini.



Ammoniti: 30’ pt Frendrup (G), 31’ pt Deiola (C); 19’ st Nandez (C), 22’ st Strootman (G), 40’ st Falco (C), 43’ st Liverani (all. C), 49’ st Portanova (G).



Recupero: 0’ pt; 5’ st.



Spettatori: 27.000 circa.