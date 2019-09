Cagliari-Inter 1-2



Olsen 5,5: catapultato subito in campo nella nuova realtà, è forse poco reattivo sul gol di Lautaro Martinez. Per il resto non a grandi interventi da compiere.



Pisacane 5,5: fino all’episodio del rigore che lo vede coinvolto non gioca una brutta partita, è chiaro che il fallo su Sensi è determinante.



(dal 29’ s.t. Castro 5,5: non riesce a lasciare il segno nel finale, anche se non era facile)



Ceppitelli 6: in ripresa dopo le prime due uscite dove era apparso in debito d’ossigeno. Sicuro, pulito, aggressivo, prestazione positiva.



Klavan 6: inizia male, un paio di interventi sbagliati, anche in uscita. Non esce sconfitto dal duello con Lukaku.



Nandez 6,5: instancabile. ‘Ara’ la fascia da cima a fondo, lo vedi dietro e davanti con la stessa lucidità. Suo il cross per il gol di Joao Pedro. Sette polmoni.



Rog 5,5: va a sprazzi. Non pervenuto nella prima parte di gara, viene fuori in quella centrale, ma si nasconde nel finale. Da rivedere…



Nainggolan 6,5: ancora regista, ancora un’altra prestazione di cuore, di sostanza e di qualità. Vorrebbe spaccare il mondo, non sempre ci riesce. Comunque anche oggi tra i più positivi.



(dal 40’ s.t. Cigarini s.v.)



Ionita 6: Solito fosforo che garantisce il moldavo, non si risparmia mai. Prezioso in entrambe le fasi di gioco.



Pellegrini 6,5: riaccende quel motorino che aveva parcheggiato alla fine dello scorso anno. ‘Sgasa’ sulla fascia come suo solito, nonostante avesse di fronte avversari pericolosi.



Joao Pedro 6,5: riscatta il gol mangiato contro il Brescia, andando a staccare di testa su Ranocchia. Tanto impegno, non sempre vede la palla, ma almeno lascia il segno.



Cerri 4,5: sostituisce Pavoletti, ma non ripaga la fiducia del tecnico. Perde tutti i duelli e in più è lui, con un tocco di testa, a causare il vantaggio di Lautaro Martinez. Disastro. Resta negli spogliatoi all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Simeone 6: più reattivo di Cerri, lotta, si fa vedere, buone giocate, ma non riesce a trovare il guizzo giusto. Gli va dato tempo di conoscere i compagni)



All.: Maran 6: propone una squadra speculare all’Inter, tiene bene nella prima mezz’ora, poi subisce gol, m la sua squadra reagisce bene. Cade solo nella ripresa su rigore. Due sconfitte consecutive, ma il Cagliari può guardare con fiducia al futuro.