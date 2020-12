Parma-Cagliari 0-0



Cragno 6,5: bravo tra i pali quando il Parma colpisce, sicuro nelle uscite



Zappa 6,5: controlla la fascia destra e le discese del Parma



Klavan 6,5: duella con Inglese e non gli concede mai la conclusione a rete



Walukiewicz 6,5: copre spesso il lato sinistro e non corre rischi in difesa



(Dal 24’ s.t. Ceppitelli 6,5: chiusura decisiva su Hernani appena entrato)



Lykogiannīs 6,5: copre la fascia sinistra dalle incursioni di Gervinho e Karamoh, diverse chiusure puntuali e pericoloso nei calci piazzati



(37’ s.t. Carboni sv)



Oliva 6: buona prova in fase di copertura per il Cagliari che non attacca con decisione



(30’ s.t. Marin 6: un quarto d’ora di fase difensiva a centrocampo)



Rog 7: partita di spessore a centrocampo, bene in fase di copertura e costruzione)



Nandez 6: calcia, si propone con una gran tecnica e mette pressione ai centrocampisti avversari



Sottil 5,5: qualche buon cross ma non arriva mai trovare lo spazio per calciare a rete



(Dal 37’ s.t. Tramoni sv)



Joao Pedro 6: si muove tra le linee, prova a dare qualità tecnica e velocità all’attacco sardo



Cerri 5: prova a giocare di sponda con le seconde punte ma viene spesso anticipato dai centrali crociati



(Dal 1’ s.t. Simeone 5,5: gioca tutto il secondo tempo, pochi palloni per mettersi in mostra)





All. Di Francesco 6: la sua squadra è poco convinta in zona gol, porta a casa un buon punto