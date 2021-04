Cagliari-Parma 4-3il sostituto di Cragno ci mette del suo sul terzo gol. Incolpevole invece sulle prime due reti subite. Sul 3 pari salva tutto diventando fondamentale.giornata nera per il difensore di proprietà della Juventus. Non indovina un intervento e ha sul groppone il gol del raddoppio ospite.(dal 19' s.t: entra per cambiare il ritmo partita ma come entra fa perdere le sue tracce per 30 minuti. Poi si sveglia e trova un gol ed un assist che valgono veramente oro).: troppi gli errori commessi da un giocatore esperto come lui. Insieme a Rugani si perde Kucka in occasione del secondo gol ducale.: il ragazzo di Tonara trova il suo primo assist nella massima serie. Le sue sovraposizioni creano qualche problema alla difesa gialloblù.unica nota positiva il rigore conquistato (e poi tolto dal VAR). Per il resto pecca per mancanza di coraggio in fase offensiva.(dal 12' s.t: timido ed impacciato. Non usa mai il fisico come dovrebbe).: ha il compito di fare da diga ma si fa superare troppe volte. Qualche errore di troppo non lo fa arrivare alla sufficienza.(dal 19' s.t: nessuna conclusione verso la porta. Entra ma non trova i giusti spazi): svolge il ruolo di allenatore sul campo. Lotta su ogni pallone. Quest'oggi è mancato solamente il gol.: anima e cuore del centrocampo rossoblù. Prende per mano la squadra nel momento del bisogno. Trova anche la rete con una bella botta dal limite.: altra partita da Desaparecido per l'esterno uruguaiano. Dovrebbe trascinare la squadra ed invece... inesistente(dal 42' s.t: Sant'Alberto è l'eroe di giornata. Un suo gol allo scadere da ai suoi la possibilità di lottare ancora per la salvezza): qualche bella finta e nulla di più. Dov'è finito il vero Joao?: bagna la 100° presenza con la maglia del Cagliari con un gol. Per poco non trova la doppietta personale.: quando tutto sembrava andato pesca dal mazzo la carta Cerri. Capisce cosa cambiare e quando cambiare. La squadra è ancora viva.