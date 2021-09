Cagliari-Empoli 0-2: una deviazione di Ceppitelli lo spiazza sul gol di Di Francesco. Per il resto sempre attento. Nulla può sul raddoppio avversario.: anche oggi ci chiediamo dove sia finito il vero Walukiewicz. Molto spesso deconcentrato, poco agguerrito.(dal 25' s.t: entra e mette una pezza dove il Cagliari stava soffrendo da troppi minuti).: attento in marcatura ma pesano gli errori in fase di impostazione.(dal 39' s.t: meno lucido del solito, assente nelle sovrapposizioni offensive. Nell'occasione del gol perde il movimento di Di Francesco.(dal 1' s.t: prende da subito il controllo della difesa rossoblù).: tanti cross, a volte imprecisi, e nulla più. Spesso fuori posizione(dal 32' s.t: entra con buona verve e si rende pericolo più volte).: per distacco il migliore dei suoi. Non molla mai, lotta sino all'ultimo secondo. Con le sue giocate è stato inoltre il più pericoloso in area avversaria.45 minuti di gioco da dimenticare per il centrocampista di San Gavino che sbaglia quasi tutti i palloni giocati. E' lui che lascia passare Haas in occasione del gol ospite.(dal 1' s.t: entra per dare equilibrio al centrocampo rossoblù ma si perde nella confusione totale).: il nuovo modulo rossoblù lo penalizza per quanto riguarda le sue solite incursioni. Sufficiente in fase difensiva ma assente nell'area empolese.: tanta corsa ma sono tante anche le disattenzioni in fase di marcatura.: bene ma non benissimo. Il capitano del Cagliari quest'oggi apparso leggermente stanco ed affaticato. Sciupa un'opportunità ghiotta per riaprire la partita.: troppo spesso lasciato a lottare da solo contro tutta la difesa avversaria.. Si batte su ogni pallone, solo il palo nega la prima gioia casalinga all'ex Sampdoria.: una partita che non bisognava perdere ed invece la squadra quest'oggi è sembrata una lontana parente di quella vista contro la Lazio. Ovviamente c'è ancora tanto da fare ma come sappiamo gli scontri salvezza pesano sempre doppio.