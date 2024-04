Cagliari, le pagelle di CM: Shomurodov confeziona la prima gioia di Augello. Ranieri, l'uomo dei cambi vincenti.

: incolpevole sul gol, per il resto partita sotto controllo.: una delle partite migliori con la maglia rossoblù. Sua la rete del pareggio.(dal 34' s.t: impreciso negli stop e nelle incursioni).: sbaglia nell'occasione del gol nerazzurro ma poi trova una partita da vera roccia difensiva.: come Mina ha qualche colpa sulla rete ospite ma si riprende subito formando un muro insieme al colombiano.il solito grande lottatore. Fondamentale il suo lavoro difensivo.(dal 34' s.t: mette in mezzo qualche cross pericoloso. Attento in difesa).

: fa da perno tra mediana e difesa in un ruolo veramente delicato. Porto a casa il compito con successo: grinta e cuore oltre l'ostacolo. Tiene in piedi il centrocampo.(dal 41' s.t).: partita che passa solito vizio che ritorno. Perde sempre il tempo della giocata per colpa di qualche tocco di troppo.: una spina nel fianco con le sue imprevedibili incursioni.(dal 34' s.t: dal professore ti aspetti la giocata di piedi ed invece con un colpo di testa trova la rete della vittoria).: sprinta e fa impazzire gli avversari senza però mai trovare lo spunto decisivo.

: l'uzbeko vive un momento di forma positivo e trasforma in oro ogni giocata. Si "beve" mezza difesa orobica e serve il pallone vincente ad Augello.(dal 21' s.t: entra e corre all'impazzata proprio come piace a lui. Con una perla mette in mezzo il cross vincente).: nella giornata dove tutte le concorrenti fanno punti ecco che pesca il coniglio dal cilindro, con tre punti d'oro contro una corazzata come l'Atalanta. L'ex tecnico del Leicester la vince con i cambi giusti al momento giusto.