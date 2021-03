Cagliari-Juventus 1-3non è in giornata e si vede. Procura il rigore del raddoppio bianconero, mentre può poco sugli altri due gol subiti. Sul finale nega a Ronaldo la gioia del poker.: in affanno come tutto il suo reparto. Troppi i passaggi sbagliati in fase di ripartenza.(dal 24' s.t: entra quando mai tutto è già fatto, o meglio disfatto. Controlla il necessario senza problemi).: il migliore tra le insufficienze della retroguardia rossoblù. Prova a far ripartire la squadra ed a tappare i buchi come può.: l'ex di turno esce dal campo con il classico "mal di testa". Giornata da dimenticare.(dal 35' s.t: due tiri in 10 minuti. In poco tempo crea più dei suoi compagni di squadra).: dalla sua parte Chiesa fa quello che vuole. Timido, impacciato per 60 minuti, poi si sveglia e serve l'assist per il gol della bandiera.(dal 24' s.t: non spinge in fase offensiva come dovrebbe, in quella difensiva non è chiamato a grandi interventi).due botte da fuori e nulla più. Eppure solitamente quando giocava contro la Juve tirava fuori il meglio di se.: partita dopo partita si conferma una vera roccia. Tiene botta come può ma molte viene lasciato troppo solo.(dal 35' s.t: troppi gli errori su calcio piazzato. Quest'oggi sono mancate le sue incursioni.: perde in marcatura Ronaldo nel primo gol. In fase offensiva sbaglia troppo.: il capitano rossoblù viene ingabbiato senza troppi problemi.: 18 partite dopo il Cholito ritorno al gol. La speranza è che sia di buon auspicio per le prossime gare.(dal 35' s.t: affrontare una Juventus affamata ed in cerca di riscatto non è mai semplice ma forse bisognerebbe rivedere le scelte di Nandez come esterno di sinistra e di non puntare da subito sull'esperienza di Klavan.