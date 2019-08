Cagliari-Brescia 0-1



Rafael 6: prende gol su rigore, per il resto respinge i tiri che gli vengono recapitati dal Brescia, non ha gravi colpe.



Pinna 6: uno dei pochi a salvarsi. Il giovane sardo si mette lì, spinge quando può e chiude dalla sua parte, anche con buone diagonali. Il ragazzo c’è ed è la seconda volta che lo dimostra.



Ceppitelli 5,5: la sensazione di inadeguatezza vista contro il Chievo si ripropone anche oggi. Macchinoso e poco concentrato, viene salvato dal Var in occasione del gol di Donnarumma. Serve il vero Ceppitelli.



Klavan 5,5: è lì che tenta di mettere una pezza dappertutto ma non sempre può e finisce anche lui per sbagliare.



Lykogiannis 5: come al solito parte piano, è un diesel, cerca di ingranare, ma ha il suo bel da fare su Bisoli in raddoppio e si vede poco in fase offensiva, con pochi e imprecisi cross.



Nandez 5,5: atteso come si attende il salvatore della Patria, gioca una partita in crescendo, con poco nerbo e con tante imprecisioni. Non è certo questo il vero Nandez, anche se il secondo tempo è stato in crescendo, segno che fisicamente c’è.



Nainggolan 6: è l’unico che dà l’anima, che prova a cambiare le cose anche con giocate imprevedibili. Non molla mai. Gioca da regista a tutto campo, ma forse è un po’ limitato.



Ionita 5,5: si danna l’anima come suo solito, corre da una parte all’altra, ma non basta. Prende un colpo in testa e gioca fasciato senza però risparmiarsi.

(36’ s.t. Ragatzu s.v.)



Birsa 5: inizia alla grande subito con due occasioni nei primissimi minuti, poi però sparisce dal campo, non riesce a trovare la posizione e a rendersi pericoloso.

(dal 17’ s.t. Castro 6: dà la scossa alla squadra co il suo ingresso. Regala giocate di altissima qualità, ma non viene seguito dai compagni e predica nel deserto)



Joao Pedro 5,5: le chance per segnare le ha avute, ma un po’ per la bravura del portiere avversario e un po’ per sua imprecisione non la butta dentro. Serve più cattiveria sotto porta.



Pavoletti 5: impreciso e lento, viene contrastato bene sui palloni alti da Chancellor. Deve uscire quasi a fine primo tempo dopo una torsione al ginocchio molto preoccupante.



(dal 45' p.t. Cerri 4: una sciagura. Procura il rigore per il Brescia con un fallo di mano e davanti non la prede mai, nemmeno di testa che dovrebbe essere la sua specialità.





All.Maran 4,5: male, malissimo. Presenta un Cagliari senza capo né coda e sulle gambe. L’infortunio di Pavoletti gli dà la mazzata. Grande delusione.