- Senza le sue parate i gol sarebbero stati più di cinque. Cerca di salvare il salvabile. Ultimo dei responsabili.- Udogie e Pereyra lo attaccano, lui fatica a contenerli. In costante difficoltà.- Beto lo travolge. Fisicamente non regge l'urto. Il portoghese a tratti sembra incontenibile. Gli va via ogni volta. Dal 77’- Molina e Success sono due clienti davvero scomodi. Anche lui fatica tantissimo. In più ha la responsabilità di perdersi Beto sul primo gol. Dal 54’- Si fa vedere solo quando l'arbitro lo ammonisce. Non un buon ingresso il suo.- Ritrova una maglia da titolare dopo due mesi. Prova a contenere la spinta avversaria, ne esce una partita troppo timida e rinuciataria. Dal 65’ Rog 6 - Ritorna in campo dopo il lungo infortunio. Una delle poche notizie positive di questo pomeriggio.- Cerca di manovrare il gioco. Sul secondo gol di Beto compie un doppio errore. Pomeriggio da dimenticare. Dal 54’- Entra per dare una scossa alla squadra. Una buona girata sulla quale Silvestri riesce a mettere una pezza. Poi da solo può fare ben poco.- Doppio giallo per simulazione, peggiora ancora la situazione. Salterà la Juve. Anche per lui una partita da dimenticare.- Uno dei pochi a salvarsi. Parte forte, sfiorando il gol nei minuti iniziali con Silvestri costretto al miracolo. E' suo l'assist per il gol di Joao Pedro. Da mezz'ala riesce a dare molto, le migliori azioni nascono tutte dai suoi piedi.- Sulle corsie laterali il Cagliari non funziona. Anche lui spinge davvero poco.- Nullo. Si nota soltanto per qualche errore sui calci piazzati. Troppo poco. Dal 77’- Dopo la delusione con la Nazionale trova un gran gol che però illude soltanto il Cagliari. La sua partita è tutta in quella conclusione. Poi come i suoi compagni si spegne.- Viene a Udine a giocarsela a viso aperto, finisce malissimo. Lascia troppo campo ai bianconeri che con negli spazi vanno a nozze.