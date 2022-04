Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlo ai microfoni di DAZN al termine della roboante vittoria per 5-1 sul Cagliari: "Mi rende orgoglioso la mentalità che abbiamo acquisito, la vittoria è una conseguenza. È stata straripante ma anche se fosse stata di misura mi avrebbe reso felice".



Sull'intensità della squadra per tutti e 90 i minuti: "Specialmente per una realtà come la nostra fatta di lavoro e sacrificio non possiamo permetterci di mollare. E questo mi ha reso contento".



Da ottobre a oggi un solo ko a Udine: "A livello di mentalità e atteggiamento a dire il vero non vedo una squadra con due facce: casa e trasferta. La faccia è la stessa".



Udinese oggi letale nelle ripartenze: "Quel che penso è che al di là del possesso palla o del contropiede, l'atteggiamento è quello di una squadra che vuole giocare a calcio".



I numeri di Beto: 11 gol e una tripletta straordinaria: "Non avevo dubbi, come non avevo dubbi sugli altri. L'aspetto sul quale noi poniamo il focus è che chi entra lo fa per vincere, per esser parte di un progetto. Questo è segno di grande mentalità di squadra e credo che questa sia la vittoria del gruppo".