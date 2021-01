: Salva in varie occasioni il Cagliari dal crollo, compiendo almeno tre parate di altissimo livello. Non può niente sul gol.: Dei difensori cagliaritani è il meno sicuro, e commette molti errori. Nel primo tempo regala a Vlahovic un pallone semplice semplice, che il serbo non sfrutta. In occasione del gol dello stesso Vlahovic arriva in ritardo.(Dal 35’ s.t.: SV): Partita solida, da veterano, macchiato da un grossolano errore sul gol di Vlahovic, quando si perde completamente il centravanti serbo, lasciandogli la strada spianata per il vantaggio.: Ci mette del suo anche lui in occasione del gol di Vlahovic, quando lascia passare il pallone di Callejon senza opporre resistenza.: Si fa bruciare in velocità da Callejon nell’azione che porta al vantaggio viola, compromettendo la sua gara, dove comunque aveva a più ripreso sofferto la velocità degli esterni viola.: Nella prima frazione gioca una partita dominante in mezzo al campo, da migliore in campo, per poi calare alla distanza. Le azioni migliori del Cagliari partono dai suoi piedi, con i quali smista verticalizzazioni e aperture di qualità.(dal 35’s.t.: SV): Prova a mettere vivacità in mezzo al campo, ma il più delle volte va a sbattere contro Amrabat, che non lo lascia respirare. Avrebbe sui piedi la conclusione per il pareggio, ma Dragowski fa un miracolo e con il piede gli nega il gol.In mezzo al campo prova a giostrare e smistare, ma non riesce a dare ai suoi la qualità di cui avrebbero bisogno. Sempre attaccato da Amrabat, soffre la fisicità del marocchino, perdendosi con il passare dei minuti.(Dal 41’ s.t.: SV): Ci tiene a fare bene contro la sua ex squadre e si vede, ma non riesce mai ad essere decisivo. Ci prova a più riprese sulla fascia, correndo molto, ma spesso a vuoto.(Dal 41’ s.t.: SV): Gioca da ex, ma non riesce ad essere mai pericoloso. Ha sui piedi due incredibili occasioni, in una stoppa malissimo, perdendo la sfera, nell’altra lanciato nell’ uno contro uno, non trova la porta con un pallonetto facile facile.(Dal 35’s.t.: SV): La sua partita è riassunta tutta nel rigore che calcia malissimo, dando la possibilità a Dragowski di bloccare la sfera. Non fa assolutamente nient’altro per 90 minuti.: Il suo Cagliari è spaesato, e contro una Fiorentina in netta difficoltà non riesce a strappare neanche un punto.