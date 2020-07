Cagliari-Lecce 0-0 (primo tempo 0-0)

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ionita (22' s.t. Birsa), Nainggolan (29' p.t. Ragatzu), Rog, Mattiello (22' s.t. Faragò); Simeone, Joao Pedro (39' s.t. Pereiro). All. Zenga



Lecce (4-3-2-1): Gabiel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni (39' p.t. Rispoli); Mancosu, Petriccione (29' s.t. Deiola), Barak; Falco (31' p.t. Farias), Saponara; Babacar (29' s.t. Majer) . All. Liverani



Arbitro: Orsato di Schio



Ammoniti: 30' s.t. Deiola (L), 44' s.t. Birsa (C)