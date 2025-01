Getty Images

Cagliari-Lecce MOVIOLA LIVE: gol annullato a Viola, espulso Rebic con il Var

Gianluca Minchiotti

4 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Cagliari-Lecce, match della 21esima giornata di Serie A in programma oggi alle 15.





CAGLIARI – LECCE h.15.00



Arbitro: Sacchi

Assistenti: Perrotti - Dei Giudici

Quarto ufficiale: Aureliano

VAR: Serra

AVAR: Mazzoleni



73' - Rebic 'passeggia' sulla spalla di Mina, che era a terra dopo una scontro fra i due. Sacchi, che era ben piazzato per vedere, prima lo ammonisce e poi, dopo una on field review, lo espelle



42' - Annullato per fuorigioco un gol a Viola