Arriva la quarta sconfitta stagionale per il Cagliari, la prima in trasferta. Al termine della gara persa con l’Udinese, l’allenatore dei rossoblù Rolando Maran ha commentato così il match a Sky Sport: “Peccato, non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto molte più occasioni di loro, poi il gol-partita è arrivato subito dopo che l’avevamo raddrizzata. Tenevamo molto a chiudere l’anno con un risultato positivo, i ragazzi hanno fatto tutto quello che hanno potuto. Arriviamo alla sosta in una posizione importante in classifica, la crescita è costante e per questo dispiace chiudere il 2019 con due sconfitte. Non cancella l’ottimo lavoro che stanno facendo questi giocatori. In queste ultime settimane avremmo potuto gestire meglio i minuti topici delle partite, è qualcosa su cui vogliamo migliorare”.