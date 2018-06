Parole importanti anche in chiave mercato quelle pronunciate da Rolando Maran in occasione della sua presentazione come allenatore del Cagliari: "Sogno una squadra costruita intorno a Barella, è un giovane forte con grandissime prospettive. Voglio costruire la squadra intorno a giocatori importanti come lui e Pavoletti, il Cagliari ha in rosa ottimi calciatori e ho fiducia nella società per il mercato: vogliamo migliorare e partiamo già da un'ottima base. Castro? Provo grandissima stima, ma non mi piace parlare di giocatori di altre squadre".