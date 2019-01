Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Klavan, Castro, Cerri, Sau e Andreolli non prenderanno parte alla trasferta. Birsa ha qualche linea di febbre, ma vedremo in giornata come si evolverà la situazione. Il mercato? Dobbiamo abituarci a questa situazione. Noi allenatori dobbiamo solo pensare al campo e fare le scelte sulla base di quanto vediamo sul terreno di gioco. Farias? Chi mi dimostra in campo partecipazione e voglia può essere chiamato in causa. In questo momento tutti i miei giocatori stanno facendo questo. Non voglio parlare di mercato, domani abbiamo una partita molto importante. All'andata abbiamo pareggiato e perso due punti in extremis: fu un grande rimpianto. Bradaric o Cigarini? Devo premiare chi ha uno stato di forma migliore di un altro. La competizione è sana ed è giusto che ci sia".