Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato al sito ufficale del club sardo il rendimento dei suoi nell'amichevole con il Trabzonspor, presentando poi quella contro l'Atletico Madrid.



Queste le sue parole: "Atletico Madrid? Un altro bel test, impegnativo così come lo era stato quello col Fenerbahçe. Abbiamo affrontato una squadra già rodata, sospinta da un grandissimo pubblico, in un stadio bellissimo: è stata una partita vera. La squadra ha risposto nel modo giusto, non ha perso la testa quando si è vista attaccata, è rimasta compatta dall'inizio alla fine e ho visto alcuni miglioramenti, soprattutto nella seconda parte. Chi non era stato utilizzato nella partita precedente si è fatto trovare pronto. Amichevole con l'Atletico Madrid? Aver messo nelle gambe altro minutaggio e aver alzato il livello di concentrazione contro squadre più avanti di noi nella preparazione ci ha fatto fare dei passi avanti: è questo il clima che troveremo in campionato. La partita di mercoledì contro l'Atletico rientra in questo programma: ce la vedremo contro una delle grandi d'Europa, con un grado di condizione superiore alla nostra. Cercavamo questo tipo di partite per metterci in difficoltà e abituarci a trovare le soluzioni giuste per uscirne. Bradaric? Un giocatore che arriva a rinforzare la rosa e ha tutte le credenziali per darci una mano. Nonostante sia giovane, ha già maturato una buona esperienza. È il tipo di elemento che cercavamo in quel ruolo".