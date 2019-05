Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha rinnovato il proprio contratto sino al 2022. Queste le sue parole dopo il prolungamento al sito ufficiale del club sardo: "Questo prolungamento mi riempie di gioia e di orgoglio dopo un anno di lavoro. Questo significa tanto per me, perché vuol dire che la società lo ha apprezzato. Sono felice di continuare ad allenare questa squadra. Rappresenta una responsabilità nei confronti della società, del presidente e dei tifosi. Qui ho trovato professionalità, ambizione e voglia di crescere. Non mi aspettavo il calore da parte della gente, i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Il prossimo anno vogliamo migliorare ancora".