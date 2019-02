Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Dal punto di vista degli infortuni non ci facciamo mancare niente, recuperiamo Cerri e Bradaric. Sono ancora fuori i soliti Castro, Birsa, Klavan, Cacciatore e Thereau. Ho preso in considerazione il cambio modulo e ho provato diverse soluzioni, anche in virtù dei ragazzi che ho a disposizione. La settimana scorsa avevamo provato anche la difesa a tre, ora vediamo un po' quali accorgimenti adottare domani. Noi siamo sempre scesi in campo con le due punte e il trequartista, ma davanti non abbiamo tante soluzioni, Cerri è appena recuperato, devo capire bene come sfruttare le risorse che ho a disposizione. Despodov e Oliva sono ancora un po' indietro e devono anche inserirsi a livello tecnico e linguistico. Il calcio italiano è più complicato da assimilare. Per altri, come chi ha già giocato in A (Pellegrini, ndr) l'inserimento è più facile. Il video di Thereau? Sono cose di 4/5 anni fa, quindi non c'è nulla da dire. Cacciatore sta lavorando bene, il rientro sembra più vicino. Difficile trovare una data precisa, credo che tornerà tra un paio di settimane. Srna sta bene, lo vedo sempre bene in allenamento e speriamo che il turno di riposo gli abbia fatto bene".