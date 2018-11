Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus, Rolando Maran ha così parlato a DAZN della prestazione suo Cagliari: “Quando vieni a giocare contro la Juve devi fare una grande partita e avere anche gli episodi che ti sorridono, oggi non è andata così. Prima del terzo gol abbiamo avuto un’occasione incredibile, eravamo quasi riusciti a pareggiare. E’ evidente che la Juve è la squadra più forte, lo dicono i numeri. Più della salvezza? Dobbiamo andare per step, stiamo dimostrando crescita in questo momento, aggrediamo la partita, è la cosa di cui sono più contento. Possiamo toglierci soddisfazioni, senza guardare obiettivi di classifica. Cerchiamo di essere sempre più bravi di noi stessi, lo dico sempre ai ragazzi”.