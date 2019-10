Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine della partita vinta dai sardi per 2-0 contro la Spal ai microfoni di Dazn: "Ci aspettavamo di partire bene, ma la partenza in campionato non è stata delle migliori. Nel momento più difficile siamo stati bravi, merito dei ragazzi, dell'impegno che riescono a mettere in settimana. Dobbiamo alimentare l'entusiasmo, continuare a spingere. Dobbiamo viverlo nel modo giusto, con equilibrio, per lavorare nel migliore dei modi. Nainggolan? Averlo significa avere un vantaggio, avere soluzioni in più. Ha una capacità di stare in campo notevole, nell'economia di una partita lo senti in ogni fase. Dobbiamo essere bravi a non mollare di un centimetro, a essere determinati. Castro è stato un esempio in questo senso, penso sia nel DNA della squadra, deve contraddistinguerci"