L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Sampdoria: "Dobbiamo fare la prestazione, solo attraverso quella possiamo metterli in difficoltà al di là della loro caratura tecnica superiore. Sau? Bisogna rispettare le scelte di tutti, ha dato tanto al Cagliari e mi è dispiaciuto che sia andato via".



Sugli indisponibili: "Sono fuori in tanti, anche Romagna è convocato ma non al massimo. In avanti ci saranno con noi due ragazzi della Primavera, è un momento in cui siamo falcidiati e c’è anche la possibilità che qualcuno di loro parta titolare. Sappiamo che siamo questi, dobbiamo andare in campo con la mentalità giusta senza pensare agli assenti".