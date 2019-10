Il tecnico del Cagliari Rolando Maran presenta in conferenza stampa il prossimo impegno di campionato con la Spal: "È bello abituarsi alle aspettative dei tifosi, ma sappiamo che la A è un campionato di squadre impegnative, che sporcano partite e giocate. Ci metteremo sempre cuore e impegno".



ASSENTI - "Cragno, Pavoletti, Cacciatore, Mattiello, Deiola e Lykogiannis. Da valutare bene anche i nazionali".



JOAO PEDRO - "Ha risolto tutti i problemi, doveva sbloccare qualche fastidio alla schiena".



CAGLIARI DA TRASFERTA - "Sappiamo di dover accelerare in casa, ma con la testa giusta: non è questione di pressioni, quanto attenzione alle giocate".



3-5-2 OSTICO - "Stiamo lavorando per migliorare, contro l'Inter abbiamo giocato a specchio per mia scelta mentre nelle altre ci siamo organizzati in modo diverso anche grazie alla rosa, costruita per permettercelo. Direi che il modulo conta poco, sono più accorgimenti tattici: per noi è un vantaggio più che uno svantaggio".



CERRI - "Sta lavorando bene, non può avere un buon umore in questo momento ovviamente ma sta facendo di tutto per lavorare e recuperare il giusto entusiasmo".



CASTRO - "Può fare tanti ruolo, è importante per noi".



ROG O IONITA - "Sono piacevolmente in difficoltà, perché si allenano tutti e due alla grande e so che chi giocherà darà il massimo per squadra e compagni".



DIFESA BASSA - "Devo tenere conto di queto aspetto, perché la Spal è molto fisica".



NAINGGOLAN - "Trequartista? Ha fatto il suo a Roma, con alcune letture da calciatore superiore. Ovvio che ci aspettiamo tanto da lui, è di categoria superiore".



PINNA O FARAGO' - "Hanno preparato entrambi alla grande la gara, ma Paolo mi ha sorpreso in positivo".



SPAL ESAME DI MATURITA' - "Ogni domenica è così per noi, ogni settimana è un test: bisogna essere bravi a crescere come mentalità".