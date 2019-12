L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di campionato contro la Lazio: “Cagliari-Lazio big match? Fa un bell’effetto, è frutto di ciò che abbiamo fatto. È la partita peggiore da affrontare, visto che loro sono la squadra più in forma. Ma cercheremo di fare il meglio, è una gara che permette di mostrare le nostre qualità”.



SULLA FORMAZIONE – “Restano fuori Castro e Ceppitelli, oltre agli squalificati e ai soliti infortunati. Qualche cambio in corsa? Siamo pronti per eventuali riflessioni, valuteremo nelle prossime ore”.



SUL FUTURO DEL CAGLIARI – “Testa alla partita contro la Lazio. Dobbiamo e vogliamo continuare a sognare concentrandoci su noi stessi: spostare le nostre attenzioni vuol dire abbassare la guardia, abbiamo bisogno della massima concentrazione. Chiediamo supporto ai nostri tifosi, abbiamo bisogno di sostegno per far qualcosa di straordinario”.



BIGLIETTI A RUBA – “Segnale positivo che ci riempie d’orgoglio. L’entusiasmo va cavalcato, calandosi nella realtà nella maniera adeguata”.



GIGI RIVA PRESIDENTE ONORARIO – “Notizia bellissima, gesto che aumenta ancora di più la vicinanza di Riva alla nostra squadra. Sono molto emozionato, non trovo le parole per descrivere la sensazione, bisogna dire grazie al presidente”.