Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Torino: "Il momento positivo non ha inciso sui carichi di lavoro, l'entusiasmo può essere una leva importante. Nandez si è allenato, c'è voglia di stare sul pezzo".



SUI TANTI MARCATORI - "Me l'aspettavo, sapevo che l'approccio della squadra sarebbe stato buono".



SUL TORINO - "Non mi fido dei momenti delle squadra, bisogna vivere la gara con la giusta capacità. Il Toro è tra le migliori squadre del campionato".



SULLA CLASSIFICA - "Non la guardo assolutamente. Dobbiamo superare i giusti step, ci stiamo regalando un angolo di Paradiso e dobbiamo difenderlo fino alla fine".