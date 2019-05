Christian Maraner, viceallenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco le parole riportate da lalaziosiamonoi: "Il mister ieri aveva parlato di partita difficile, dovevamo mettere in campo qualcosa in più. Il primo tempo non ci siamo riusciti per merito della Lazio, il secondo tempo invece sì grazie a una maggiore determinazione. Ci hanno incartato, la loro qualità ci ha mandato tante volte a vuoto e questo ci ha portato a subire una squadra che ha grande palleggio e tecnica. Non credo che il Cagliari sia rilassato, volevamo chiudere la pratica salvezza nonostante nelle ultime giornate abbiamo giocato contro Roma, Lazio e Napoli. Sono felice del rientro di Castro".