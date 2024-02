Cagliari: Marko Rog torna alla Dinamo Zagabria. Ecco come Gianluca Gaetano sarà l’arma in più per la salvezza per Claudio Ranieri

Antonio Cinus

In casa Cagliari negli ultimi giorni si respira un’aria cupa, non tranquilla e piena di apprensione. La partita contro la Lazio ha lasciato alcuni strascichi che potrebbero essere di intralcio anche per il proseguo del campionato. La sconfitta contro i biancocelesti è risultata essere la quarta di fila in campionato e al termine del match il tecnico Claudio Ranieri ha annunciato privatamente alla squadra ed alla società di voler rassegnare le proprie dimissioni. Sin da subito sia i giocatori che il patron Tommaso Giulini hanno ribadito di voler andare avanti con l’ex allenatore del Leicester, tant’è che lo stesso presidente è sceso a parlare lui nel post partita, cosa che ormai non accadeva da anni.



Una mossa che da una parte potrebbe risvegliare l’intera squadra, come una sorta di scossa, dall’altra potrebbe rivelarsi fatale ed essere mal interpretata, come se tutti, mister compreso, stiano iniziando a mostrare qualche piccolo cedimento. Domenica contro l’Udinese è attesa la reazione, almeno dal punto di vista del gioco e del fattore “cuore”. Nel frattempo Claudio Ranieri, di comune accordo ai giocatori, ha deciso di portare la squadra in ritiro già dal venerdì, in modo tale da avere il giusto tempo per trovare il miglior assetto tattico ma soprattutto mentale.



Gianluca Gaetano. Sarà lui l’arma in più in questa seconda parte di stagione e questo Claudio Ranieri lo ha capito sin da subito. Il centrocampista, di proprietà del Napoli, ha già dimostrato di avere talento e tanta voglia di mettersi in mostra e questo sarà fondamentale anche per raggiungere l’obiettivo salvezza dei rossoblù. Dei tre in mezzo al campo sarà quello con maggiori compiti offensivi, con la possibilità di inserirsi nelle incursioni nell’area avversaria e la possibilità, come nel gol trovato contro la Lazio, di calciare nello specchio altrui appena ne avrà l’occasione.



In questo ritiro il tecnico avrà l’opportunità di pensare anche al giusto modulo, magari abbandonando per qualche partita la sua filosofia di giocare quasi sempre a specchio. Si va verso il 4-3-1-2, con Mina, che ha già dimostrato le sue doti di leadership, a far da capo ad un reparto completato da Dossena, Augello e Nandez (o Zappa). A centrocampo il regista sarà Prati, pronto a riprendersi la scena, accompagnato proprio da Gaetano e da Makoumbou, con quest’ultimo con compiti più difensivi per dare a Gaetano più spazio in avanti. Viola, in attesa del tanto aspettato ritorno di Oristanio (che ha ripreso ad allenarsi individualmente) agirà da trequartista, Lapadula e Petagna si giocheranno il ruolo di prima punta mente al fianco di uno di loro ci sarà Luvumbo. Dinamismo ed imprevedibilità, questo ciò che vuole trasmettere alla squadra il tecnico rossoblù, visto che, per i sardi, già la prossima gara di Udine può risultare fondamentale per il proprio cammino.



Nel frattempo il Cagliari mette a segno l’ultima operazione di mercato in uscita. Marko Rog fa ufficialmente ritorno alla Dinamo Zagabria sino al 1 gennaio del 2025. Un prestito per ritornare a giocare dopo i due brutti infortuni al ginocchio. In Croazia, sua terra natale, avrà l’opportunità di far ritorno in campo con più tranquillità e meno pressioni, visto che, in Sardegna, avrebbe rischiato di non trovare il giusto minutaggio e la giusta serenità, visto che, il suo graduale ritorno in campo, è previsto dal suo personale piano di recupero nel mese di aprile.