Parlando a Dazn nel post partita della partita persa contro la Lazio, l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ha così commentato la gara.



DELUSO - “Mi aspettavo di più? Certo. Noi quando prepariamo le partite, pensiamo di fare punti anche con le grandi squadre. Finora in nove partite nel girone di ritorno abbiamo perso immeritatamente solo con la Roma".



TRE PALLE PERSE E IL RIGORE - "La Lazio, compatta, su tre palle perse ci ha punito. Quando è venuto il rigore la partita è cambiata e si è messa subito bene per loro".



MANCANZE - "Cosa è mancato? Oggi siamo stati meno bravi e brillanti con la palla. Con una squadra forte come la Lazio, così ben preparata, alla fine vieni punito”.



ILLUSI - “Se si guarda al risultato, alla fine sono state le ripartenze a condannarci. Sul palleggio della Lazio abbiamo sempre fatto bene. Se guardi anche il rigore, bastava uscire bene sul portatore. Sul loro gioco abbiamo concesso poco: ripeto, sono stati tutti errori nostri. Noi ci siamo illusi di essere troppo grandi”.



ATTACCO CON JOAO PEDRO - “Ha giocato Pereiro con lui e ha fatto bene, idem Pavoletti. L’importante è che i giocatori rendano. Oggi, diciamo la verità, un po’ tutti abbiamo reso meno”.