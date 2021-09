Il nuovo allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono un tipo a cui non piace parlare troppo ed enfatizzare: mi piace fare i fatti. I sardi vogliono vedere una squadra che lotta e che stia sempre sul pezzo, un allenatore che lavora, io penso che posso incarnare questo spirito e sono uno che non fa proclami. I giocatori devono incarnare il principio del lavoro, ma non devono porsi limiti: siamo anche ambiziosi, per ora però fermiamoci qui poi inizieremo a fare i fatti. Quando un allenatore arriva in corsa vicino a partite importanti, sente la responsabilità, vuole dare la propria impronta rispettando però chi c’era prima. Ognuno ha la sua mano però. Mi dispiace che abbia poco tempo per far capire ai giocatori quello che ho in mente".