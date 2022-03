IL TABELLINO

(non è stato facile domare il Cagliari, coraceo e tosto come la sua gente)– clamorosacolpita di testa da Pavoletti – che avrebbe riportato in parità il match portato dalla parte del Milan dalla, quasi all’alba della ripresa. Il Milan scala un altro po’ la vetta della classifica, il Napoli (vittorioso sull’Udinese) resta in scia, l’Inter perde terreno, inchiodata sul pari a San Siro dalla Fiorentina. Tutto è bene quello che finisce bene, e però che brutto il primo tempo giocato dal Milan e mezza velocità e senza pathos, con tre palle gol sprecate nel primo quarto d’ora di gioco.Troppo lenta la manovra rossonera, a tratti addirittura stucchevole, col Cagliari a pressare e ripartire in contrassalti improvvisi e tuttavia innocui, anche perche ha limitato al massimo i guizzi die le sportellate di. Indagini di Chi l’ha visto per, assente ingiustificato, svagato e vagante per il campo di gioco in attesa dell’illuminazione giusta.messo a tacere dall’aitante, ma l’unghiata dell’assist per il gol il francese l’ha data e festeggia così la convocazione in nazionale.. Solida ed affidabile la difesa.. L’uno a zero finale - il terzo consecutivo – consacra il momento d’oro del Milan ma non umilia il Cagliari che ha lottato con le unghie e con i denti e all’ultimo giro di cronometro con la zuccata sottomisura di Pavoletti (pallone spedito sulla traversa e successivo tap in di Marin sfumato sulla schiena di Bennacer). Giocando con questo spirito guerriero, tre occasioni-gol in meno di un quarto d’ora, la prima sul piede di Giroud (assist di Messias) ciabattata sbilenca a porta spalancata, la seconda confezionata in proprio da Kessie, siluro da 25 metri che schianta il pallone sul palo, la terza, clamorosa, per Brahim Diaz, liberato da un rimpallo su Theo Hernandez, il suo piattone mancino è sballato e il pallone fila lontano da Cragno.Il Cagliari sfodera gli speroni, pressing assillante uomo a uomo in mezzo al campo, rilanci verticali in cerca di Joao Pedro e Pavoletti, podismo esasperato.e con poche idee e quasi sempre sbagliate. Non si accende la luce rossonera che peraltro sta in panchina,infatti sconta l’attacco febbrile patito in settimana e quando manca lui la manovra diventa velleitaria e inconcludente. Capita così che tocchi a, abbandonando talvolta Bellanova alle cure di Tomori che si allarga in fascia a chiudere le discese del giovane cresciuto nel vivaio milanista.è un folletto di cartapesta, ricama senza incidere e contromorde nel legno.passeggia e tocchetta e non frena gli slanci di Marin. Bennacer ingaggia duelli a bulloni spianati con, schierato interno e spesso li perde, mancando tocchi e appoggi elementari. Leao latita e si nasconde e il gioco offensivo del Milan finisce per appoggiarsi agli strappi di Theo e all’intraprendenza di Calabria., cinque in mezzo a fare a botte (alla compagnia centrale si è unito nell’occasione anche Dalbert, di solito incursore di fascia), con Lykogiannis a scavallare lungo l’out mancino ea presidiare la corsia opposta.che da regolamento andrebbero punite senonché l’ordine dei piani alti è quello di fischiare poco e lasciar giocare perché così bizzarramente si ritiene che ne guadagni lo spettacolo. Dal tourbillon non esce che polvere e qualche mischia in area sarda e un sinistro al volo di Grassi appena largo., che guadagna campo e stringe il Cagliari nella sua metà campo. Bennacer è più vispo, Leao si ricorda finalmente di essere in campo e prova qualche duetto con Giroud, ma Lovato e Altare sono due cagnacci e non perdono un colpo e anche Goldaniga abbassa la sbarra e intralcia gli uno-due rossoneri in area di rigore. Non resta che tentare la soluzione da fuori e difatti Theo sgancia un sinistro chirurgico chegratta via con le unghie dal “sette”. E’ il preludio al gol, propiziato da una sponda all’indietro di Giroud (su assist di Diaz) rifinita da Bennacer con un mancino al volo che lascia Cragno di sale. 1-0 Milan.L’iniezione di sangue nuovo dà qualche frutto. La manovra sale di tono e il Milan esce finalmente dal letargo. Anche Mazzarri mette mano alla panchina, fuori Lykogiannis, per Deiola e Dalbert per Zappa. Sotto la pioggia battente il match vive i suoi momenti migliori.che riesce a intercettare un pallone ballerino calciato verso la porta da Deiola ma lo alza oltre la sbarra. Entra Saelemakers per Messias. Il Milan il prepara a reggere il forcing del Cagliari che Mazzarri ridisegna con 4 attaccanti, affiancando a Joao Pedro e Pavoletti Keita Balde e Pereiro, subentrati rispettivamente a Grassi e Bellanova. La palla per chiudere il match capita a Calabria, in capo ad un contropiede 6 contro 3 avviato dallo stesso Calabria e rifinito da Rebic per Calabria, Cragno è bravissimo a respingere il destro ravvicinato del terzino milanista.Allo scoccare del 90’ la clamorosa palla-gol capitata a Pavoletti, che si accuccia a deviare con la fronte un pallone partorito da una discesa a destra di Zappa.Si vede che non era destino. Ma andatelo a spiegare a Mazzarri che esce dal campo con le mani nei capelli. Pioli viceversa ha il cuore nelle rose. Anche questa è andata.Cagliari-Milan 0-1 (primo tempo 0-0)Marcatori: 14' s.t Bennacer (M)Assist: 14' s.t Giroud (M)Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova (36' s.t Pereiro), Marin, Grassi (36' s.t Keita Baldé), Dalbert (30' s.t Zappa), Lykogiannis (22' s.t Deiola); João Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié, Messias (32' s.t Saelemaekers), Brahim Diaz (26' s.t Krunic); Rafael Leão (26' s.t Rebic), Giroud (42' s.t Ibrahimovic). All. PioliArbitro: Marco Di Bello di BrindisiAmmoniti: 32' s.t Bellanova (C)