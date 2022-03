Ilpassa a Cagliari e difende la vetta solitaria della classifica, il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport al termine della partita: "Una vittoria importante, ormai tutte la partite sono crocevia difficili. La squadra mi è piaciuta, abbiamo giocato con qualità e intensità contro un avversario che ci ha creato problemi. Non siamo nati per gestire le partite, siamo nati per fare più gol ma la squadra oggi ha fatto bene anche quando ha dovuto stringere i denti".- "La strada migliore sarebbe chiudere la partita prima, non ci siamo riusciti. Ma la squadra sta lavorando bene con sacrificio".- "Come Strasser nell'anno dello scudetto? Sappiamo che stiamo facendo ottime cose, ma sappiamo altresì che ci sono quattro squadre che possono vincere lo scudetto. Dobbiamo recuperare energie e prepararci per le prossime, il calendario è complicato per tutti".- "Queste cose sono giornalistiche. Mancano tante partite, è inutile parlare di quella che sarà la fine. Concentriamoci sul nostro percorso che è sicuramente positivo".- "Ho la fortuna di avere due calciatori intelligenti che sanno leggere gli spazi. Quando ce lo concedono loro si sanno muovere benissimo. Quando hai due ragazzi così diventa tutto più facile. Merito dell'allenatore? C'è sicuramente tanto merito dei giocatori. Dobbiamo impegnarci per fare meglio".- "Era la cosa che ci era mancata nelle ultime partite. Noi non siamo nati per gestire, ma per attaccare e fare più gol. Non ci siamo riusciti ma la mentalità deve essere quella di questa sera. La squadra mi è piaciuta. Devi avere continuità senza farti condizionare dal risultato momentaneo. Stasera ci siamo riusciti. Con tutto il rispetto per gli avversari, credo sia stata la nostra volontà e le lezioni imparate. Noi siamo votati all'attacco e a creare pericoli, se lo facciamo difendiamo anche meglio. Non sappiamo difendere bassi, a me piace questo calcio e anche ai giocatori. Oggi l'abbiamo fatto e abbiamo fatto bene".- "Bisogna riproporre certe situazioni anche in allenamento. Per fare gol servono sempre qualità e determinazione, si possono allenare. Poi ci sono momenti e momenti, ci sono stati momenti in cui bastava in tiro sporco per fare gol, ora ci serve di più. Quando ci sarà la possibilità dobbiamo chiudere le partite, se no poi rischi come stasera di subire un pareggio che non sarebbe stato giusto per quanto visto in campo"."Insulti razzisti a Maignan? Mike mi ha riferito questo, che dietro la porta lo avevano insultato. Dispiace sempre quando succedono queste cose qua, nessuno merita un certo tipo di insulti".