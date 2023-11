Cagliari-Monza è il lunch match domenicale della 13esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle ore 12.30 di domenica 26 novemebre alla Sardegna Arena e che sarà trasmessa in tv e streaming da Sky e Dazn. Petagna a disposizione per Ranieri che però non recupera Nandez. Ancora out Izzo e Colombo per Palladino, spazio a Dany Mota.



PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Cittadini, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Mota.