Roberto Muzzi ritorna a Cagliari. Il suo Cagliari. Ieri da attaccante, oggi da club manager del club appena retrocesso in Serie B. Nel giorno della presentazione, Muzzi ha fatto anche il punto sul mercato e sulle possibili cessioni di Joao Pedro e Nandez: "Alla fine del 1996/97 mi sentivo colpevole per la retrocessione e decisi di rimanere per riportare la squadra in A, ma non siamo tutti uguali. Spero che Joao Pedro e Nandez restino, li ho visti motivati e si stanno allenando bene, ma non si può sapere. Troveremo la soluzione migliore, sia per noi che per loro".