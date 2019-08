Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, parla a Sky Sport del suo ritorno in terra sarda: "Sono molto più esperto, ho fatto un paio di campionati importanti. Spero di dare il mio contributo per la salvezza. Io penso partita per partita. Barella? Sono confronti che vengono fatti tutti gli anni. Posso solo dire che è un giocatore che ha dimostrato tanto. Ha fatto molto. Io credo che sia un giocatore con la testa sulle spalle, gli auguro una grande carriera".



SULLA FAMIGLIA - "Sono tranquillo per la mia famiglia. Il calcio è sempre stata una buona distrazione. Andare ad allenarmi e giocare mi hanno cambiare d’umore. Roma? Separarmi dalla Roma è stato un colpo duro. Qualche colpa l’ho avuta. È stata più la scelta di una persona che poi è andata via, a quel punto potevo rimanere"