Al termine del pareggio contro la Fiorentina, Radja Nainggolan è intervenuto a Sky: "Pareggio giusto, abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo e due nel secondo. Oggi vinceva chi segnava per primo. Giocando ogni tre giorni si fa fatica se non si è attrezzati".



SULL'OBIETTIVO - "Vogliamo migliorarci il più possibile, ci sono tante squadre in pochi punti".



SUL FUTURO - "Ogni anno si parla quaranta volte di me e di cosa faccio. Io mi sto davvero divertendo a giocare a calcio con questi ragazzi fantastici, l'importante è quello. Poi si vedrà".



SU RIBERY - "Se provava a convincermi? No, no. Bisogna togliersi il cappello davanti a un campione così. Giocare con lui? Giocare con i campioni è sempre bello".