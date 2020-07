Dopo lo 0-0 contro il Lecce, l'allenatore del Cagliari Zenga ha così parlato in conferenza stampa della sostituzione nel primo tempo di Radja Nainggolan per infortunio: ​"Nainggolan ha avuto problemi al polpaccio, poi valuteremo le sue condizioni". Il Ninja si era già fermato nelle scorse settimane per un problema al polpaccio.