Cagliari in campo quest'oggi in vista della sfida di domenica a Brescia: non si è allenato con la squadra Radja Nainggolan che ha lavorato a parte per recuperare dalle fatiche degli ultimi impegni ravvicinati di campionato e Coppa. Lavoro personalizzato per Daniele Ragatzu, che si prepara al suo rientro in gruppo, Fabrizio Cacciatore, Luca Ceppitelli e Federico Mattiello.