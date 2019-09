Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato in un'intervista a L'Unione Sarda: "La garra è qualcosa che tiriamo fuori nei momenti più difficili, la voglia di vincere che ti fa tornare a casa con la convinzione di aver dato tutto. Dal primo giorno ho percepito questo legame speciale, mi sento a casa, uno di voi. Questione di cuore e sentimento".



SUI TIFOSI - "Penso che i tifosi apprezzino il fatto che sono una persona tranquilla, che durante la settimana si allena e poi dà tutto in partita. L'impegno è fondamentale, da gennaio (quando c'è stata la possibilità di venire qui) ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte, penso all'affetto della gente al mio arrivo in aeroporto, per me e i miei compagni è una grande responsabilità e daremo il massimo per portare questa squadra più in alto possibile".



SU GIULINI - "La voglia mia e sua di chiudere la trattativa sono state fondamentali, ho apprezzato la decisione di darmi la numero 18 che è stata di un giocatore come Barella, come determinante è stato il passaggio di molti giocatori uruguaiani a Cagliari".



SUL NAPOLI - "Una partita importante per i tifosi, ma soprattutto per noi e scenderemo in campo per vincere. Contro Parma e Genoa siamo entrati in campo con la voglia di vincere, sapendo quello che volevamo e ce lo siamo preso. Il mister è una persona seria e professionale, studia a fondo gli avversari e vuole sempre vincere. Questa società ha un progetto serio, serve tempo, non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta e nelle ultime due partite abbiamo mostrato quel coraggio che la gente ci chiede".