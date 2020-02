Cagliari-Napoli 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 20’ s.t. Mertens (N)



Assist: 20 s.t. Hysaj (N)



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (25’ s.t. Mattiello), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (38’ s.t. Birsa), Ionita; Pereiro (22’ s.t. Paloschi); Joao Pedro, Simeone. All.: Maran



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj (35’ s.t. Mario Rui); Zielinski, Demme (16’ s.t. Insigne), F.Ruiz; Callejon (22’ s.t. Politano), Mertens, Elmas. All.: Gattuso.



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 13’ p.t. Joao Pedro (C), 30’ p.t. Walukiewicz (C), 29’ s.t. Nandez (C), 36’ s.t. Zielinski (N)