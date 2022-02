L'ex difensore del Cagliari Fabio Pisacane, attualmente svincolato, è intervenuto nel corso della trasmissione Kissegna, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: "Non posso giudicare la scelta professionale di Lorenzo Insigne di approdare nella Major League Soccer nella prossima stagione. Per giudicare certe dinamiche devi viverle da vicino. Da fuori ci aspettavamo tutti che Insigne potesse diventare una bandiera dal Napoli. Se Lorenzo è felice e il presidente pensa di aver fatto una scelta giusta a lasciarlo partire, direi che allora è giusto separarsi''.