LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ripartire con il piede giusto nella prima partita del 2021. Ilsi rituffa nel campionato dopo giorni difficili, conrisultato positivo al coronavirus dopo un presunto festino (senza rispettare le misure anti contagio) in Nigeria. Prima della pausa natalizia è un pareggio strappato all’ultimo contro il Torino, oggi - fischio d’inizio alle ore 15 - c’è ilalla Sardegna Arena.Per l’occasione, conancora out, Gattuso ha convocato anche il giovane attaccante Cioffi. Titolare sarà, con alle spalle il trio composto da. Panchina per. In difesa Maksimovic sostituisce l’infortunato Koulibaly. Per i sardi Di Francesco oltre Rog dovrà fare a meno dell'exe di: in difesa agirà, sulla trequarti spazio aCome ricordato da Opta,(5N, 14P); dalla stagione 2009/10 in avanti, perdendo tutte le ultime cinque sfida in casa (senza segnare gol),: non arriva a quattro gare di fila senza successi dalla prima di Gattuso (14/12/2019). Gli azzurri hanno perso le ultime due trasferte di campionato: non perdono tre gare esterne di fila da aprile 2016 e non rimangono a secco per tre sfide lontano da casa da febbraio 2019.L’unica tripletta di Giovanniin Serie A è arrivata contro il Napoli, nell’aprile 2018 con la maglia della Fiorentina. La percentuale di successi in Serie A del Napoli senza Driesin campo nel corso degli ultimi due campionati è del 22.2% (2/9) - con il belga in campo invece, i partenopei hanno vinto il 57.1% delle gare (24/42).(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.​(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.