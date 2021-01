1° Pioli (Milan) 6,54

(Milan) 6,54 1° Gattuso (Napoli)

(Napoli) 3° De Zerbi (Sassuolo) 6,46

(Sassuolo) 6,46 4° Fonseca (Roma) 6,39

(Roma) 6,39 5° Filippo Inzaghi (Benevento) 6,32

(Benevento) 6,32 5° Conte (Inter)

(Inter) 7° Juric (Verona) 6,31

(Verona) 6,31 7° Gasperini (Atalanta)

(Atalanta) 9° Italiano (Spezia) 6,29

(Spezia) 6,29 10° Gotti (Udinese) 6,23

(Udinese) 6,23 11° Di Francesco (Cagliari) 6,08

(Cagliari) 6,08 12° Simone Inzaghi (Lazio) 6,04

. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Questa è l’ultima puntata dove esaminiamo gli allenatori. Non abbiamo preso in considerazione i tecnici già esonerati quelli con meno di 5 presenze in panchina. Questa è la classifica dei migliori.. E’ ampiamente giustificato il primo posto di Pioli al comando in campionato col Milan nonostante le tantissime assenze soprattutto in quest’ultimo periodo; è più sorprendente la media-voto di Rino che a Napoli sta facendo un ottimo lavoro ma con risultati e prestazioni un po’ alterne. Sul podio, al terzo posto,, frutto delle prime splendide gare del Sassuolo. Per alcuni la sorpresa è quella dial quinto posto, in realtà Pippo aveva mostrato le sue qualità a Benevento già nell’anno trionfale della B. Accanto a lui: buoni i risultati dell’Inter in campionato, meno il gioco. Al 9° posto la vera rivelazione,