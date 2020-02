In attesa del posticipo delle 20.45 tra Lazio e Inter, torna in campo il Napoli, che alle 18 affronta alla Sardegna Arena il Cagliari. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Inter, ma in campionato hanno perso a sorpresa contro il Lecce, e cercano oggi punti chiave per la rincorsa a un piazzamento in Europa. Per l'occasione Gattuso deve rinunciare a Milik e Koulibaly, neanche convocati. Il Cagliari non vince dallo scorso 5 dicembre, e oggi dovrà fare a meno di Nainggolan, squalificato.



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: il Cagliari ha vinto l'ultima partita di Serie A contro il Napoli, interrompendo una striscia di 18 confronti in cui non aveva raccolto i tre punti (5N, 13P).Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0. Il Cagliari non trova il successo da nove partite di Serie A (4N, 5P), non arriva a 10 gare consecutive nel massimo campionato da aprile 2015. Il Napoli subisce gol da 11 partite consecutive di campionato e in Serie A non registra una striscia più lunga dalla stagione 1997/98, chiusa con la retrocessione. Gennaro Gattuso è il primo allenatore a non aver tenuto la porta inviolata in alcuna delle prime otto partite di Serie A sulla panchina del Napoli da Giovanni Galeone nel 1998. Contro il Napoli è arrivata l’unica tripletta in Serie A di Giovanni Simeone, nell’aprile 2018: dei sei gol realizzati dall’attaccante del Cagliari in questo campionato, cinque sono arrivati alla Sardegna Arena. Dries Mertens ha preso parte a 11 reti nelle sue sette presenze da titolare in Serie A contro il Cagliari: nove reti e due assist.



FORMAZIONI UFFICIALI



Cagliari: Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

A disposizione: Rafael, Olsen, Mattiello, Paloschi, Birsa, Oliva, Lykoggianis, Ceppitelli, Ragatzu.



Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Lobotka, Insigne, Llorente, Politano.





