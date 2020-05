Anche il Cagliari è pronto a tornare in campo. Bologna, Sassuolo e Parma hanno già annunciato il ritorno agli allenamenti, anche se individuali, in seguito all’ordinanza della Regione. Il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha annunciato su Facebook le riaperture graduali dal 4 maggio che riguardano anche il calcio: “Per gli sport di gruppo riconosciuti dal CONI riaprirò gli allenamenti nei centri sportivi. Questo significa che il Cagliari potrà riprendere gli allenamenti ad Asseminello, prima in maniera individuale e poi collettiva“.​